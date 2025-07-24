Bursalı firmalar IDEF 2025'te stratejik kabiliyetlerini sergiledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) kümelenmesi üyeleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) stratejik kabiliyetlerini sergiledi.

IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde düzenleniyor.

BASDEC çatısı altında faaliyet gösteren firmalar, fuarda stant açarak projelerini tanıtma imkanı buldu. BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Meclis Başkanı Ali Uğur da fuarda Bursa'yı temsil eden firmaları ziyaret etti.

Burkay, Bursalı savunma sanayi firmalarının Türkiye'nin dünya sıralamasında ilk 5'e girme hedefine hızlı adımlarla ilerlemesi için sahip olduğu üretim gücüyle destek olduğunu belirtti.

Fuarda yer alan firmaların birçok yeni sözleşme ve işbirliğine imza attığı bilgisini veren Burkay, "Bir şeyi üretmek kadar, onu doğru anlatmak ve doğru platformlarda sunmak da önemli. KFA'yı bu vizyonla kurduk. Türkiye'nin gerçek üreticilerini dünya piyasalarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO öncülüğünde kurulan BASDEC'in savunma sanayi projelerinde aktif rol aldığını anlatan Burkay, "BTSO'da göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren Bursa'nın geleceğin stratejik sektörlerindeki yerini planlamaya başladık. Uzay, havacılık ve savunma, bu alanların başında geliyordu. Bu vizyonla BASDEC'i kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Bursa, bu dönüşümde merkez şehirlerden biri hâline geldi." ifadelerini kullandı. - "Savunma sanayinin ne kadar güçlendiğini burada görebiliyoruz" Fuarda stant açan Bursalı firmalar da organizasyonu değerlendirdi. BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, IDEF'e dünyanın farklı coğrafyalarından büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Son yıllarda kümelenmemiz, önemli aşamalar kat etti. BTSO öncülüğünde firmalarımızın stratejik sektörlerde varlığını güçlendirmek istiyoruz. Bursa'nın sektördeki potansiyelini güçlendirmek için BASDEC olarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu. BASDEC Üyesi Ons Havacılık Genel Müdürü Selçuk Sünnetçioğlu da sektörde 32 yıldır faaliyet gösterdiklerini, havacılık ve uzay alanında yerli ve milli projeler geliştirmenin peşinde olduklarına dikkati çekti. Sünnetçioğlu, "Vatana, millete faydamız ne kadar dokunursa bizim için o kadar anlamlı. Amacımız, gelecek nesillere bu tecrübeyi iletmek." dedi.