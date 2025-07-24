Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

        BGC Nilüfer Sahnesi'nde 16 başarı, 12 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 7 kişilik yarışma jürisinin titiz bir çalışmayla aday olan 114 eseri değerlendirdiğini söyledi.

        Başarı ödülleri yarışmasına katkı sunan kurum ve kişiler teşekkür eden Nuri Kolaylı, "Ödül kazanan meslektaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçe belediye başkan yardımcıları ve çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımcılara hitap ettiği programda "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Spor Haber", "Genel Fotoğraf", "Spor Fotoğraf", "Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Röportaj-Araştırma İnceleme", "Gazete Genel Mizanpaj", "Gazete Spor Mizanpaj", "TV Haber", "TV Spor Haberi", "TV Görüntü", "TV Program", "TV Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret için hazırlıklar başladı
        Papa 14'üncü Leo'nun İznik'e yapacağı ziyaret için hazırlıklar başladı
        Bursalı firmalar IDEF 2025'te stratejik kabiliyetlerini sergiledi
        Bursalı firmalar IDEF 2025'te stratejik kabiliyetlerini sergiledi
        Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar...
        Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar...
        Bursa'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Bursa'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
        Jandarmadan kaçan şüphelide uyuşturucu bulundu
        Jandarmadan kaçan şüphelide uyuşturucu bulundu