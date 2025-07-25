Orman yangınlarıyla oluşan "kül taşınımı" bir haftadan fazla sürebilir

BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burak Arıcak, orman yangınları dolayısıyla oluşan küllerin rüzgarla taşınmasının bir haftadan fazla sürebileceğini söyledi.

Arıcak, AA muhabirine, orman yangınlarının çevresel bir felaket olduğunu, sadece yanan alanı değil birçok bölgeyi etkilediğini anlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının etkilerine değinen Arıcak, bu yangının Bursa ve ilçelerini de etkilemeye başladığını kaydetti.

Arıcak, özellikle 23 Temmuz akşamı Bursa'da görülen duman tabakası, görüş mesafesini azaltan puslu hava, kül ve is kokusunun bu yangından kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, "Yanan maddelerden partikül maddeler, karbonmonoksit, karbondioksit gibi gazlar çıkıyor. Bunun içerisinde kül taneleri, partikülleri de var. Bu küller, o kadar küçük taneler ki meteorolojik olaylarla, rüzgarla beraber çok uzak mesafelere kadar taşınabiliyor." diye konuştu.

"Bunlar, bir solunum yolu hastalığınız varsa sizi daha negatif bir faktörle karşı karşıya bırakacak ve daha da etkileneceksiniz. Çocukların, yaşlıların nefes alması zorlaşabilir. O yüzden özellikle bu kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu, öyle bir şey ki rüzgarla taşınan materyaller, su kaynaklarını, toprağı, mevcut bitki türlerini bile etkileyecektir. Hava kirliliği değil tabii ki ama sonuçta olması gereken ortamı, havanın yoğunluğunu, durumunu bozan bir şey. İstenilen bir ortam değil. Çevre illerde orman yangınları olduğunda eğer bir is, koku, partiküller görüyorsanız mümkün mertebe temiz ve kapalı alanlarda durmaya çalışmak, bol su içmek lazım."

Bunun geçici bir durum olduğunu anlatan Arıcak, "Partikül maddeler, bir süre sonra çökecek. O olgu bitene kadar dikkat edilmesini önerebiliriz. Yangının süresi ve yanan alan miktarının boyutuna ve rüzgarın sürekliliğine bağlı olarak bir gün de sürebilir bir haftayı da bulabilir, belki daha fazla bile sürebilir. Rüzgar süreklilik arz etmediği sürece 1-2 günde geçeceğini tahmin edebiliriz." ifadelerini kullandı.