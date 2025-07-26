Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'da AK Parti Teşkilat Akademisi'nde sunum yaptı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Yaklaşık 8,5 milyon araç vardı. Bugün 32 milyonun üzerinde araç var ve bölünmüş yolu 29 bin 787 kilometreye çıkarmışız, 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlanıyor ve ortalama hız 2002'de 40 kilometre saatken bugün yaklaşık 90 kilometre saate gelmiş durumda." dedi.

Uraloğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde yaptığı sunumda, Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine işaret etti.

Türkiye'den, havacılıkta önem arz eden "4 saatlik uçuş" ile 67 ülkeye ulaşılabildiğini, Türkiye'nin 1,5 milyar insanın yaşadığı, 25 trilyon dolarlık ticaret hacmi ve 51 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıllıya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, tarihi ipek yolundan modern ipek yoluna kadar, Çin'den çıkan bir yükün Londra'ya kadar gitmesi noktasında, hem Orta Koridor hem Kalkınma Yolu Koridoru noktasında birçok görevi var. Orta Koridor, demir yoluyla geçen ve 18 günde ülkemizi kateden bir güzergah. İlerleyen zamanda Basra Körfezi'nde, ülkemize Kalkınma Yolu Koridoru gelecek. O da Avrupa'ya geçmiş olacak ve halihazırda 35 gün, kriz anında Ümit Burnu'ndan 45 gün olan seyahat süresini 25 güne kadar indirmiş olacaktır."

Bakan Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını, bunun ekonomiye 1 trilyon dolara yakın etkisinin olduğunu ve yılda 1 milyon kişinin istihdam edildiğini bildirdi. "Çin'den çıkan 'Orta Koridor', hangi güzergahları geçerek ülkemize geliyor ve buradan da Avrupa'ya gidiyor?" diyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "Halihazırda işleyen bir koridorumuz var ama aynı zamanda da geliştirmemiz gereken bir koridordur bu. Bunun da 114 milyar dolarlık bir katkısı olacak ülkemize. Yine yaklaşık 150 bin insanımızın da istihdamına vesile olacaktır. İlerleyen zamanda Çin ile Avrupa arasındaki yüklerin yüzde 30'unu taşımasını planlıyoruz. Deniz yoluna göre 2 kat kısa, hava yoluna göre 4 kat daha ekonomik." - "Kalkınma Yolu Koridoru" Türkiye'ye katkı sağlayacak "Kalkınma Yolu Koridoru"na değinen Uraloğlu, "Bu, gerçekten kıymetli. İsrail ile İran arasındaki savaşta 'Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olacak?' denildi. Böyle bir koridor elimizde olursa Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, bizleri ve bütün dünyayı tedirgin etmeyecektir. Burada da bir aşamaya geldi. Ülkemizdeki işleri yapıyoruz ama Irak tarafındaki işleri de önümüzdeki sene yapmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun ülkemize 50 milyar dolarlık katkısının olacağını, 60 binin üzerinde insanımızın istihdamına vesile olacağını düşünüyoruz. Ülkemizi Uzak Doğu'ya, Türk dünyasına daha kestirme yolla bağlayacak Zengezur Koridoru'nun da Azerbaycan tarafındaki çalışmaları devam ediyor. Bizim tarafta da bu sene başlıyoruz. Ermenistan ile Azerbaycan görüşüyor. Onlar anlaştığında inşallah o koridorun oradan da geçmesini sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, "2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı ve sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Yaklaşık 8,5 milyon araç vardı. Bugün 32 milyonun üzerinde araç var ve bölünmüş yolu 29 bin 787 kilometreye çıkarmışız, 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlanıyor ve ortalama hız 2002'de 40 kilometre saatken bugün yaklaşık 90 kilometre saate gelmiş durumda." ifadesini kullandı. Türkiye'nin 3 bin 796 kilometre otoyol ağı olduğunu, bunun 2 bin kilometreye yakınının AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını söyleyen Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası, Çanakkale Köprüsü'nü bağlayacak Kınalı-Malkara arasındaki otoyol, Antalya-Alanya arası, Mersin'de Çeşmeli-Kızkalesi arası, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Hatay'daki otoyol çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Uraloğlu, proje çalışmaları devam eden otoyolları da tamamladıklarında Türkiye'nin 8 bin 500-8 bin 600 kilometrelik bir otoyol ağı olacağını ifade etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kendi kategorisinde en geniş tabliye açıklığında dünyanın en büyüğü olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Düşünün, şu köprünün yapılmasına karşı çıkan insanlar vardı. Bugün büyük oranı ağır taşıt olmak üzere 155 bin araç geçiyor buradan. Bunu bir anda alın İstanbul trafiğine koyun, sadece İstanbul, Marmara Bölgesi değil, bütün Türkiye tıkanırdı. İleriyi görmek, tam da bu noktada kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın 71 yap-işlet-devret projesi olduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Bu projelerin yapıldığı tarihteki tutarı 51 milyar dolar. Eğer biz, onları bugün yapmış olsaydık 87 milyar dolara yaptırmış olacaktık." dedi. - "30 bin kilometre demir yolumuz olacak" Demir yollarına 2002 yılından bugüne yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat ilave edildiğini, bunun 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı demir yolu hattı olduğunu belirten Uraloğlu, "Projesi devam eden çalışmaları bitirdiğimizde aşağı yukarı 30 bin kilometre demir yolumuz olacak. Ülkemizin her tarafını da kapsamış olacağız ve 48 saatte bütün ülkemizi, yüksek hızlı demir yolu hattıyla seyahat etmiş olacağız." diye konuştu. Uraloğlu, şunları ifade etti: "Şu anda işleyen yüksek hızlı demir yolu hattımız... Karaman'dan başlayıp Konya'dan İstanbul'a kadar, Sivas'tan başlayıp Kırıkkale'den İstanbul'a kadar giden bir hattımız var. 'Bu bize yetmeyecek.' diyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya süper hızlı bir tren planlıyoruz, 350 kilometre saat hızla ve sadece 80 dakikada, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Ankara-İzmir hattının bir bölümünü önümüzdeki sene, geri kalanını da 2027-2028'de hizmete açmış olacağız. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Karadeniz'e gidecek hattımızda bir çalışma başlattık. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yoluna bu sene ihale yaparak seneye başlayacağız. Karadeniz'de yine bir demir yolu projemiz var."

Ülkede 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, geçen yılı 230 milyon yolcuyla kapattıklarını anlatan Uraloğlu, "Bu sene inşallah 240 milyon insanımız seyahat etmiş olacak. Amerika'dan sonra dünyada ilk defa 3 paralel pistte aynı anda 3'lü operasyon, biz yapabildik bunu." diye konuştu. - NEXT Teknofest Sosyal uygulaması Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu sene 5G ihalesini yapıyoruz. Önümüzdeki sene 5G'yi akıllı telefonlarımızda kullanmaya başlamış olacağız. Akıllı ulaşım sistemlerini bütün ulaştırma sektöründe kullanıyoruz. Elektrikli araçlar, internet erişimli araçlar noktasında bir taraftan devam ediyoruz. Elektrikli araç sayısı 250 bine yaklaştı. Şarj soketi sayısı da 30 bini geçmiş durumda. Bu noktada da iyi durumdayız. Sosyal medyada yeterince meraklıyız; Instagram'da 58, YouTube'da 57,5, WhatsApp 52, TikTok 40, Facebook 35, X 20 ve LinkedIn'de de 19 milyon. Burada bir merakımız var ama burayı da disipline etme adına gerçekten gayretimiz var. Yasaklama zihniyetiyle değil doğru mecralarda ve platformlarda, doğru insanlar ve doğru bilgileri karşılaştırma gayretimiz var. Bu arada Baykar Grubu, Next'i de devreye aldı. Ben de orada paylaşmaya başladım. Hayırlı uğurlu olsun."