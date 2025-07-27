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        GÜNCELLEME 5 - Bursa'da Gürsu ile Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 27.07.2025 - 08:39
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        GÜNCELLEME 5 - Bursa'da Gürsu ile Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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        Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

        Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

        Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

        Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

        - "Kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

        Ekiplerin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızının ve enerjisinin önemli ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının AFAD koordinasyonunda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların desteğiyle aralıksız şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

        Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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