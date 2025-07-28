Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

        Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde çalışmalara devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, kentteki iki orman yangınına, 11 hava aracı, 971 kara aracı ve 2 bin 684 personel ile havadan ve karadan müdahale edildiği bilgisi verildi.

        Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki orman yangınından etkilenen...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki orman yangınından etkilenen...
        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde
        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde
        GÜNCELLEME - Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına...
        GÜNCELLEME - Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına...
        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahal...
        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahal...
        Bursa'da biber yüklü kamyon şarampole devrildi
        Bursa'da biber yüklü kamyon şarampole devrildi
        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı