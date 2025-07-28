Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde çalışmalara devam ettiği belirtildi.