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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:13
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

        Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Dervişoğlu, yangın çıktığı andan itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatıyla konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

        Sıkıntıların zamanla giderileceğini, Türkiye'nin birçok yerinde yangınların devam ettiğini anlatan Dervişoğlu, "Bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunun çok doğru bir biçimde araştırılması lazım." dedi.

        Dervişoğlu, mahallelinin topraklarına sahip çıkmasının çok değerli olduğunu dile getirerek, "Kolay bir iş değil. Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

        Yerinde tespit ve sorunların çözümlerine yönelik gereken adımların müştereken atılması için bölgeye geldiklerini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim. Burada sergilenen iradenin Türkiye'ye örnek olması, Türkiye'yi yönetenlerin de bu iradeden bir ibret alması gerekir diye düşünüyorum. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı, üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince sıkıntıların kat be kat büyüyeceğine dair endişeler hasıl oldu. Bunların giderilmesi noktasında atılacak bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz, işin başından beri görevlerini sürdürüyorlar."

        İYİ Parti Bursa milletvekilleri Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş da konuşma yaptı.

        Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş'tan bilgi alan Dervişoğlu, yangına müdahale sırasında yaralananları dinledi.

        Daha sonra yangında zarar gören alanları inceleyen Dervişoğlu'na, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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