İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluşan Dervişoğlu, yangın çıktığı andan itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatıyla konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Sıkıntıların zamanla giderileceğini, Türkiye'nin birçok yerinde yangınların devam ettiğini anlatan Dervişoğlu, "Bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunun çok doğru bir biçimde araştırılması lazım." dedi.

Dervişoğlu, mahallelinin topraklarına sahip çıkmasının çok değerli olduğunu dile getirerek, "Kolay bir iş değil. Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Yerinde tespit ve sorunların çözümlerine yönelik gereken adımların müştereken atılması için bölgeye geldiklerini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti: