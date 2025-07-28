Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

        Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Bursa'da biber yüklü kamyon şarampole devrildi
        Bursa'da biber yüklü kamyon şarampole devrildi
        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa'da ilçe belediye başkanları yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
        Bursa'da ilçe belediye başkanları yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
        Zeytinliğe uçan biber yüklü kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
        Zeytinliğe uçan biber yüklü kamyonda sıkışan sürücü yaralandı
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (6)
        Bursa Orhaneli'de alevler yeniden canlandı (6)
        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı