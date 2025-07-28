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        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

        BURSA'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangın söndürme çalışmalarında görevli yangın tankerine çarpan otomobilin sürücüsü İsa Aydın ağır yaralanırken, yanındaki oğlu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 06:54 Güncelleme: 28.07.2025 - 07:00
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        Orman yangınına su taşıyan yangın tankerine çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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        BURSA'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangın söndürme çalışmalarında görevli yangın tankerine çarpan otomobilin sürücüsü İsa Aydın ağır yaralanırken, yanındaki oğlu A.A. (12) ise hafif yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Orhaneli istikametine seyir halinde olan İsa Aydın yönetimindeki 43 U 7397 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan yangın tankerine çarptı. Kazada sürücü İsa Aydın ağır yaralanırken, oğlu A.A. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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