Orhaneli'de çevre temizliği yapıldı

Orhaneli Belediyesi ekiplerince, çevre kirliliğiyle mücadele ve olası yangınları önleme çalışmaları kapsamında yol kenarlarındaki karton, cam, plastik ve diğer atıklar toplanarak temizlik çalışması yapıldı.

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