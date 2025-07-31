Bursa'da hastanın karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

Bursa'da şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı.

Karın bölgesindeki şişlik nedeniyle özel bir hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadının tetkikleri yapıldı. Karnında büyük, hareketli, kistik bir yapı tespit edilen kadın, kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Coşkun Özer, ilk muayenesinde hastanın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kilogramlık bir kitleyle karşı karşıyaydık. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu." dedi.

Bu denli büyük cerrahi işlemin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Özer, her adımı titizlikle planlayıp başarılı bir operasyon yaptıklarını söyledi.

Özer, ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının öncelik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: