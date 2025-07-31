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        Bursa'da hastanın karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

        Bursa'da şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:09
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        Bursa'da hastanın karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
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        Bursa'da şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnındaki 10 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı.

        Karın bölgesindeki şişlik nedeniyle özel bir hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadının tetkikleri yapıldı. Karnında büyük, hareketli, kistik bir yapı tespit edilen kadın, kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

        Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Coşkun Özer, ilk muayenesinde hastanın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kilogramlık bir kitleyle karşı karşıyaydık. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu." dedi.

        Bu denli büyük cerrahi işlemin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Özer, her adımı titizlikle planlayıp başarılı bir operasyon yaptıklarını söyledi.

        Özer, ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının öncelik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu tür kistlerde en büyük risklerden biri, içinde kanser hücresi bulunması ve kitlenin ameliyat sırasında etrafa yayılmasıdır. Ekip olarak çok dikkatli çalıştık ve kitleyi kontrollü şekilde çıkardık. Ardından frozen (hızlı) biyopsi yapıldı ve sonuç temiz geldi. Bu, tüm ekip için büyük bir rahatlama oldu. Operasyon öncesi yaşam kalitesi oldukça düşen hasta, artık sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor. Kabızlık, idrar yapmada zorluk, mide bulantısı ve kasık ağrılarıyla yaşıyordu. Sırt üstü yatamıyor, adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu. Şimdi kontrol altında, rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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