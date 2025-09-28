Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

        Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:47 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:47
        GÜNCELLEME 2 - Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

        Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

        - Vali Musa Işın, depremin merkez üssünü ziyaret etti

        Kütahya Valisi Musa Işın, depremin merkez üssü Simav ilçesine bağlı Yemişli Köyü'nü ziyaret etti.

        Burada yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi alan Işın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Saat 12.59'da Yemişli köyü merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Işın, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar hemen hemen saha çalışmalarımız bitmiş vaziyettedir. Köylerimizde ve Simav ilçe merkezinde, ayrıca Simav'a komşu olan ilçelerimizde yapmış olduğumuz inceleme ve araştırmalarda herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur Allah'a şükürler olsun. Saha çalışmalarımız yine buna rağmen devam etmektedir. Yemişli köyümüzde 8 metruk evde hasar meydana gelmiştir. Malumunuz bu evler kullanılan evler değildir. Terk edilmiş evlerdir, zaten yıkılmaya yüz tutmuş olan evlerdir. Bu 8 evimizde duvarlarda yıkılmalar meydana gelmiş. Onun dışında oturulan vatandaşlarımızın ikamet ettiği evlerimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir."

        - 8 ekip kuruldu

        Vali Işın, kurdukları 8 ekibin sahada vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Oturulan evlerde depremden kaynaklı şu ana kadar tespit edilemeyen çatlaklar var ise 8 ekip kurduk. Bu 8 ekip hem Simav ilçemizin köylerinde hem de Simav'a komşu olan diğer ilçelere bağlı olan köylerde gerekli incelemeleri, araştırmaları yapacaklardır. Dolayısıyla bu tespitlerimiz yapıldığında ayrıca hasar gören, depremden dolayı hasarlı binalar, çatlaklar oluşmuşsa ona göre de devletimiz gerekli adımları atacaktır." ifadesini kullandı.

        Yemişli köyünde daha önceden de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Işın, şunları kaydetti:

        "O zaman da buraya gelmiştim. O depreme bağlı olarak 'küçük artçı deprem' diyebileceğimiz 700 civarında deprem meydana gelmişti. Çok şükür o zaman da herhangi bir can ve mal kaybımız olmamıştı. Bu depremimizde de can ve mal kaybımız yoktur. Allah ülkemizi, milletimizi, Kütahya'mızı, Simav'ımızı, ve köylerimizi, sizleri, hepimizi korusun, muhafaza etsin. Devletimiz güçlüdür, milletimizin yanındadır. Biz de devletimizi temsilen her zaman sizlerle beraberiz. Ekiplerimiz burada bütün arama taramalarını ve incelemelerini ve gelen ihbarları değerlendireceklerdir."

        - Köylüler de yaşadıklarını anlattı

        Depremin merkez üssü Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü sakinlerinden Mustafa Gökdeniz, evin dışındayken depremin yaşandığını söyledi.

        Panikle eve annesinin yanına geldiğini aktaran Gökdeniz, "Aniden gümbürtü geldi, annem de evin önündeydi. Dolaplalar düştü, çok şiddetli oldu." şeklinde konuştu.

        Alime Gökdeniz, korkudan eve giremediğini belirterek, "Çok korktuk, telefonumu zor aldım." dedi.

        Hüseyin Akarsu ise evindeyken depreme yakalandığını belirterek, "Çok sallandık. Böyle bir deprem daha önce 2011'de oldu. Geçen ki deprem bile bu kadar şiddetli değildi. Binalarımız şu anda epey yoruldu." ifadelerini kullandı.

        Ayşe Bayrak da "Üst kattaydım. Eşim felçli, alt katta yatıyordu. Ben sallanınca üst kattan inemedim, merdivenlerde kaldım. Eşime ceketini, ayakkabısını giydiremedim. Komşularımın yardımıyla çıkardık eşimi." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada, Simav merkezde bazı iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

