        Bursa ve çevre illerinde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.

        Giriş: 02.10.2025 - 00:56 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:56
        Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılara tepkisini ortaya koydu.

        Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.

        Etkinliğe katılan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekranda Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerin görüntülerini ve filoya katılan aktivistlerin videolarını izledi.

        Okunan ilahi ve dualara da eşlik edilirken, protesto meydanda devam etti.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de vatandaşlar, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Taşbaşı Çarşısı önünde bir araya geldi.

        İHH İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesinin çağrısıyla düzenlenen buluşmada, yaklaşık 300 katılımcı, saldırıyı protesto ederek dayanışma mesajı verdi.

        Buluşmada, sessiz kalmanın zulme destek anlamına geleceği vurgulanarak, saldırılara karşı birlik olunması çağrısı yapıldı.

        Dualar ve sela okunan buluşmada, vatandaşlar sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de de vatandaşlar Sumud Filosu'na destek için toplandı.

        Çanakkale İHH, Genç İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, İskele Meydanı'nda toplanıp slogan attı.

        İsrail'in saldırısına tepki gösteren üyelere vatandaşlar da destek verdi.

        - Kütahya

        Kütahya'da vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

        Grup adına platformun başkan vekili ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar açıklama yaptı.

        Programda namaz kılınıp dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

