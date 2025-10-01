AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, su kesintilerine ilişkin Büyükşehir Belediyesini eleştirdi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan planlı su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yönetimlerini eleştirdi.

Vizyon ve beceri yoksunluğu nedeniyle Bursalıların susuz bırakıldığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Daha birkaç gün önce 'Bursa'da su kesintisi yok' dediniz. Sonra çıkıp, su kesintilerini ilan ettiniz. Oysa biz, Çınarcık İçme Suyu Projesi’ni hayata geçirmiş, ihalesini yapmış, inşaatını başlatmış, Eylül 2025’te tamamlayarak Bursa’nın içme suyu sorununu kökten çözecek bir noktaya getirmiştik. Bursa’nın günlük su ihtiyacı yaklaşık 500 bin metreküp. Çınarcık Barajı ise tek başına 300 bin metreküp su sağlayacak kapasitede. Eğer Çınarcık Arıtma Tesisi 2025’te bitirilmiş olsaydı, bugün 96 milyon metreküp depolanmış içme suyu rezervimiz olacaktı. Böylelikle Dobruca Arıtma Tesisi'ne yapılan by-pass hattına da gerek kalmayacaktı."