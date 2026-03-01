Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor

        SEMİH ŞAHİN - Geçen yaz olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da kuruma noktasına gelen tarımsal sulama baraj göletleri, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor

        SEMİH ŞAHİN - Geçen yaz olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da kuruma noktasına gelen tarımsal sulama baraj göletleri, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

        Coğrafi işaretli ürünlerin yetiştirildiği Kestel ve Gürsu Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı ile Mudanya'daki Hasköy, Ülküköy ve Dedeköy mahallelerinin çiftçilerine hizmet veren Ülküköy Göleti'ndeki su seviyesi son yağışlarla artış gösterdi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, AA muhabirine, kış aylarındaki yağışlarla kentteki tüm barajların su seviyesinin arttığını söyledi.

        Toprağın istenilen düzeye gelmesi ve yer altı sularının toparlanması için daha düzenli ve verimli yağışlara ihtiyaç olduğunu belirten Dindar, geçen yıl yaşanan olağanüstü kuraklığın hidrojeolojik, hidrolojik, ekosistem ve tarımsal açıdan etkilerinin sürdüğünü vurguladı.

        Dindar, içme ve kullanma suyu barajlarındaki ortalama doluluk oranları yüzde 65 seviyesine ulaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Sulama göletlerine baktığımızda yüzde 50'lere varan doluluk oranını görüyoruz. Ancak bunun mevsimsel bir iyileşme olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bahar aylarında düzenli yağış alıp almayacağı, sıcak ve kuraklığın etkisiyle buharlaşma ve terleme sonucunda kaybolan su miktarını da düşündüğümüzde suyun ne kadar hızlı tükeneceğinin ve talebin ne yönde yönetileceğinin risk olduğunu düşündüğümüzde bunun kalıcı bir çözüm olmayacağını söylemek mümkün."

        - "Dikkatli su yönetimine ihtiyacımız var"

        Su yönetimiyle ilgili tedbir alınması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Dindar, şunları kaydetti:

        "Yağan yağmurun yaklaşık yüzde 50'si sıcak ve kurak zamanlarda, buharlaşma ve terlemeyle atmosfere geri dönüyor. Dolayısıyla yüzde 15'lik bir kısım bizim hem yer üstü hem yer altı sularımızı besliyor. Dolayısıyla bu anlamda benzer durumları yaşamamak için oldukça dikkatli su yönetimine ihtiyacımız var. Özellikle tarımsal sulamada erken dönem için su riskini ve stresini bu seviyeler azaltmış olabilir, sevindirici olabilir ama tek başına bu yılı kurtarmayı garanti etmez."

        Dindar, barajlardaki doluluk oranlarını dikkate alarak üreticilerin ürün desenini ve çeşidini artırmaması gerektiğini anlattı.

        Pazarda talep gören ürüne göre değil, eldeki su miktarına göre ekim deseni ve düzeninin olması gerektiğinin altını çizen Dindar, "Burada sulama birliklerinin de kota koyması hem de doğru bir dağıtım programı yapıyor olması hem üretici açısından hem de elimizdeki su potansiyelini doğru değerlendirmek açısından oldukça önemli olacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        İki iş yerine saldırıda 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Osmangazi Belediyesi'nin iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi Baş...
        Osmangazi Belediyesi'nin iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi Baş...
        Mudanya'da kazadan kaçan sürücü zeytinliğe daldı
        Mudanya'da kazadan kaçan sürücü zeytinliğe daldı
        Nilüfer Belediyesi'nden Kurtuluş Müzesi için 'ortak hafıza' çağrısı
        Nilüfer Belediyesi'nden Kurtuluş Müzesi için 'ortak hafıza' çağrısı
        'Beyaz Cennet' Uludağ'da, sezon sonu indirimi
        'Beyaz Cennet' Uludağ'da, sezon sonu indirimi
        Ramazan'da böbrek sağlığı hakkında önemli bilgiler
        Ramazan'da böbrek sağlığı hakkında önemli bilgiler
        Bursa'da ters yönden gelen otomobil tehlike oluşturdu
        Bursa'da ters yönden gelen otomobil tehlike oluşturdu