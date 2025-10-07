Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kırsal Deydinler Mahallesi'nde, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette ve bahçesinde yapılan aramada, samanlıkların altına gizlenmiş 1467 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek kartuşu ve 30 tabanca mermisi ele geçirildi.

