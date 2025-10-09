Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:41
        Bursa'da yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

