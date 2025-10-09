Bursa'da yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tabanca ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

