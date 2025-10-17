Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!

        Benzer Haberler

        Konkordato ilan eden inşaat firmasına 'dolandırıcılık' soruşturmasında 3 tu...
        Konkordato ilan eden inşaat firmasına 'dolandırıcılık' soruşturmasında 3 tu...
        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi
        Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi
        Motosikletin bisikletle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Motosikletin bisikletle çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Bursa'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Bursa'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
        'Kuraklık devam ederse, tarım şehri Bursa'da meyve ve sebzede yetiştirileme...
        'Kuraklık devam ederse, tarım şehri Bursa'da meyve ve sebzede yetiştirileme...