Bursa'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
