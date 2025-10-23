Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da müzik grubu Samida konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzik grubu Samida sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 01:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da müzik grubu Samida konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzik grubu Samida sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde sahne alan Samida'ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Grup, özellikle "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarıyla salonu dolduran müzikseverleri coşturdu.

        Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        Madrid'de Türk derbisi! İşte gecenin sonuçları...
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        "Buna anlam vermek zor!"
        "Buna anlam vermek zor!"
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”

        Benzer Haberler

        Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı
        Bursa'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü tutuklandı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: 4 yaralı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: 4 yaralı
        Otomobilin halatla çektiği motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
        Otomobilin halatla çektiği motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
        İnegöl'de otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kiş...
        İnegöl'de otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kiş...
        Bursa'da sürücüler, 'fermuar sistemi' ile ambulansa yol verdi
        Bursa'da sürücüler, 'fermuar sistemi' ile ambulansa yol verdi
        Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı
        Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı