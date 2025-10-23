Bursa'da müzik grubu Samida konser verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, müzik grubu Samida sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivalde sahne alan Samida'ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Grup, özellikle "Mavi Boncuk" ve "Fikrimin İnce Gülü" şarkılarıyla salonu dolduran müzikseverleri coşturdu.
Konser sonunda sanatçılar müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
