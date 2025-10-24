Habertürk
        Bursa'da Çinli gitarist Xuefei Yang konser verdi

        Bursa'da Çinli gitarist Xuefei Yang konser verdi

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen konserde Çinli gitarist Xuefei Yang'ı ağırladı.

        24.10.2025 - 00:02
        Bursa'da Çinli gitarist Xuefei Yang konser verdi
        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Nil Venditti yönetti.

        Gecede, "Aranjuez" ve "Senfoni No:5" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlayan Xuefei Yang, Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

        Konser sonunda solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

