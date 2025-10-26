Bursa'da ormanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı

Ekipler tarafından güvenli bölgeye getirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaplıkaya Mahallesi'nden Uludağ'a doğru ormanlık alana tırmanışa geçen Yusuf S. (14), Yusuf U. (14), Yunus U. (18) ve İbrahim S. (44) bir süre sonra yönlerini kaybetti.

