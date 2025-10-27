Bursa'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 yakalama kararı ve 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.Ş'nin evde saklandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.