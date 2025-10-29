Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Evde bulunan ve dumandan etkilenen M.S. (78) ve F.S. (77) sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

