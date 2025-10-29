Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari çalıntı motosikletle yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çalıntı motosikletle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari çalıntı motosikletle yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çalıntı motosikletle yakalandı.

        İlçe merkezinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.

        Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

        Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü M.G'nin (17) 8 ayrı suçtan arandığı ve firari olduğu tespit edildi.

        Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da ev yangınında dumandan etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
        Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
        Bursalı prodüktörden yapay zeka destekli 'Cumhuriyet Marşı'
        Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor: 1-2
        Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor: 1-2
        Bursa'da üzerine demir iskele düşen işçi yaralandı
        Bursa'da üzerine demir iskele düşen işçi yaralandı
        İnegöl'de mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        İnegöl'de mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
        Üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı
        Üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı