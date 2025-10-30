Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Şarkıcı Mustafa Ceceli Bursa'da konser verdi

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 01:38 Güncelleme: 30.10.2025 - 01:38
        Yıldırım Belediye tarafından Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi göstererek konsere saatler öncesinde alanı doldurdu.

        Konser öncesinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Bursalı vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şarkıcı Mustafa Ceceli ile "Onuncu Yıl Marşı"nı söyledi.

        Şarkıcı Ceceli, "Kervan", "Es", "Salıncak" ve "Bedel" gibi şarkılarını alanı dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

        Konser sonunda Mustafa Ceceli ve orkestrasının performansı, Bursalı vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

