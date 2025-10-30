Şarkıcı Mustafa Ceceli Bursa'da konser verdi

Konser sonunda Mustafa Ceceli ve orkestrasının performansı, Bursalı vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Şarkıcı Ceceli, "Kervan", "Es", "Salıncak" ve "Bedel" gibi şarkılarını alanı dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

