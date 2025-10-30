Şarkıcı Mustafa Ceceli Bursa'da konser verdi
Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.
Yıldırım Belediye tarafından Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi göstererek konsere saatler öncesinde alanı doldurdu.
Konser öncesinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Bursalı vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şarkıcı Mustafa Ceceli ile "Onuncu Yıl Marşı"nı söyledi.
Şarkıcı Ceceli, "Kervan", "Es", "Salıncak" ve "Bedel" gibi şarkılarını alanı dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.
Konser sonunda Mustafa Ceceli ve orkestrasının performansı, Bursalı vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.
