Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Gazze'ye destek için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi

        Bursa'da Gazze'ye destek olmak için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Gazze'ye destek için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Gazze'ye destek olmak için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi.

        AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Erdem Saker Botanik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 270 kişi, 5 kilometrelik parkurda koştu.

        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, "Bir Adım, Bin Umut" sloganıyla Bursa'dan Gazze'ye bir ses olmak için toplandıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki zulme karşı gösterdiği kararlı duruşa Bursa'dan destek olmak istediklerini belirten Akın, şöyle konuştu:

        "Bugün bu organizasyona katılan kişi sayısı kadar öğün, tarafımızca Gazze'ye yemek bağışında bulunulacak. Buradan Bursa'nın 17 ilçesinden gelen genç kardeşlerimizle bir mesaj vermek, Gazze'ye umut olmak istedik. Burada 270 kişi koşu alanında yarışa katılarak, bizlere eşlik ediyor. Gazze'deki zulüm bitene kadar, oradaki mazlumlar özgürlüğe kavuşana kadar, zulmün sona erdiği son güne kadar bizler, Türkiye'den, Gazze'ye ses, umut olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kararlı mücadele, bir gün oradaki mazlumların hürriyetiyle sonuçlanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi
        Bursaspor'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi
        Çekici, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        Çekici, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        9 yaşındaki Aslıhan, yazdığı hikaye kitabının gelirini Filistin'e bağışlaya...
        9 yaşındaki Aslıhan, yazdığı hikaye kitabının gelirini Filistin'e bağışlaya...
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa İTÜ Mezunları Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı konseri
        Bursa İTÜ Mezunları Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı konseri
        Bursa'daki kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Bursa'daki kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı