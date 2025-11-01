Bursa'da Gazze'ye destek için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi

Bursa'da Gazze'ye destek olmak için "Bir Adım, Bin Umut" koşusu düzenlendi.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Erdem Saker Botanik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 270 kişi, 5 kilometrelik parkurda koştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, "Bir Adım, Bin Umut" sloganıyla Bursa'dan Gazze'ye bir ses olmak için toplandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki zulme karşı gösterdiği kararlı duruşa Bursa'dan destek olmak istediklerini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bugün bu organizasyona katılan kişi sayısı kadar öğün, tarafımızca Gazze'ye yemek bağışında bulunulacak. Buradan Bursa'nın 17 ilçesinden gelen genç kardeşlerimizle bir mesaj vermek, Gazze'ye umut olmak istedik. Burada 270 kişi koşu alanında yarışa katılarak, bizlere eşlik ediyor. Gazze'deki zulüm bitene kadar, oradaki mazlumlar özgürlüğe kavuşana kadar, zulmün sona erdiği son güne kadar bizler, Türkiye'den, Gazze'ye ses, umut olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kararlı mücadele, bir gün oradaki mazlumların hürriyetiyle sonuçlanacak."