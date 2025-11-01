Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor Basketbol'dan Bahçeşehir Koleji maçının ardından yaşanan tartışmayla ilgili açıklama

        Bursaspor Basketbol, Bahçeşehir Koleji maçının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:17
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol'un Bahçeşehir Koleji'ni ağırladığı maçın son düdüğüyle birlikte Bahçeşehir Koleji takım oyuncusu Malachi Flynn'nin topu taraftara fırlatmasıyla tartışma yaşandı.

        Bursaspor Basketbol'dan yapılan açıklamada, yaşanan olayların kınandığı bildirildi.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözlerinden alıntı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye’nin birçok ilinde eğitim kurumları bulunan Bahçeşehir Koleji'ni, takımın başkanını ve bazı oyuncularını bu akşam yaşanan olaylar nedeniyle esefle kınıyoruz. Sporun temelini oluşturan fair-play ruhuna tamamen aykırı davranışlar sergileyen sporcularını cezalandırmak yerine, yaşananlardan mağduriyet çıkarma çabalarını hayretle izliyoruz. Karşılaşma boyunca attığı her sayıdan sonra tribünleri tahrik eden, maçın son düdüğüyle birlikte topu seyircilere fırlatan Malachi Flynn, akabinde taraftarlara saldıran Göktuğ Baş ve sonrasında şımarık bir çocuk gibi sağa sola saldıran Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel'in tutumlarını, spor ahlakıyla bağdaştırmıyoruz. Bahçeşehir Koleji yönetiminin, oyuncularına ceza verilmemesi için sosyal medyada paylaştığı çelişkili ve gerçekleri saptıran açıklamayı ise ibretle ve tebessümle karşılıyoruz."

        Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı da aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

