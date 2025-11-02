Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da apartmanın birinci katından düşen kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:13
        Bursa'da apartmanın birinci katından düşen kişi öldü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Emin Özsoy (88), evinin balkonundan garaja inmek istedi.

        Balkondan garaj çatısına geçmeye çalışan Özsoy, çatıdaki plastik bölümün kırılması üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        Olaydan bir süre sonra eve gelen aile bireyleri, balkondan baktıklarında Özsoy'u yerde hareketsiz şekilde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Özsoy’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

