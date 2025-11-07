Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da hırsızlık şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 8 saat sonra saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:00
        Bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emek Polis Merkezi Amirliğince bölgede çalışma yürütüldü.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti.

        Adresi belirlenen şüpheli, olaydan yaklaşık 8 saat sonra ikametinin çatı katında saklandığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

