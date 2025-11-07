Bursa'da hırsızlık şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 8 saat sonra saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.

