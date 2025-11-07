Bursa'da hırsızlık şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 8 saat sonra saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, 8 saat sonra saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.
Bir iş yerinin camını kırarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emek Polis Merkezi Amirliğince bölgede çalışma yürütüldü.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti.
Adresi belirlenen şüpheli, olaydan yaklaşık 8 saat sonra ikametinin çatı katında saklandığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.