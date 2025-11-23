Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Mehmet Yirmibeş (44), aracını park ettikten sonra bölgede mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan Mehmet Yirmibeş'i bularak güvenli alana ulaştırdı.
