Bursa'da 56 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yapılan saha ve kamera çalışmalarında, toplam 56 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası bulunan Y.S'nin adres değiştirdiği tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "adam öldürme, hakaret, infaz kurum veya tutukevine yasaklı madde sokmak, kamu malına zarar verme" suçlarından aranan Y.S. için çalışma yürüttü.

