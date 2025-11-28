Bursa'da şef Maximilian Cem Haberstock ve flüt sanatçısı Denizcan Eren sahne aldı

Konser sonunda solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede, Mozart'ın "Flüt Konçertosu No:1 Sol Majör K 313", Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" operasının uvertürü ve Beethoven'ın "Senfoni No 5" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlandı.

