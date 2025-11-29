Bursa'da "Gönlümüzdeki Nağmeler" konseri düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Gönlümüzdeki Nağmeler" konseri gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserin ilk bölümünde sahne alan solist Serkan Gençer seslendirdiği hareketli eserlerle müzikseverlerin beğenisini topladı.
Solist Ayşe Sağlam ise repertuvarında yer verdiği Hicaz eserleri yorumlayarak, müzikseverlerden tam not aldı.
Konserin sonunda solistlerin ve orkestranın performansı uzun süre alkışlandı.
