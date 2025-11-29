Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mevlan Kurtishi Bursa'da konser verdi

        Şarkıcı Mevlan Kurtishi, Türkiye'deki ilk konserini Bursa'da verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 01:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 01:10
        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Bir radyo şirketinin organizasyonundaki akşamda, Kurtishi "SubhanAllah", "Muhammed" ve "Ishraq" gibi eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

