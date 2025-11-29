Mevlan Kurtishi Bursa'da konser verdi

Bir radyo şirketinin organizasyonundaki akşamda, Kurtishi "SubhanAllah", "Muhammed" ve "Ishraq" gibi eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.