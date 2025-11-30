Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 61. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

        Bursa'da AK Parti 61'inci İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 61. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da AK Parti 61'inci İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, son bir haftada 5 bin 284 kişinin AK Parti Bursa ailesine katılarak bu büyük yürüyüşe güç verdiğini belirtti.

        AK Parti belediyeciliğinin Türkiye'nin hizmet anlayışını değiştiren güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Gürkan, ulaşımın planlanması, şehrin güvenli hale getirilmesi ve hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesinin AK Parti belediyeciliğinin temeli olduğunu aktardı.

        Gürkan, bu dönem İl Danışma Meclisinin tüm ilçelerden meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Meclis üyelerimizin sorumluluğu büyük. Milletimizin sesi olmalı, duruşumuzla Cumhurbaşkanımızın çizdiği yoldan ayrılmamalıyız." ifadesini kullandı.

        CHP'li belediyelerin yönetim anlayışını eleştiren Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin su tarifesi konusunda aldığı kararların vatandaşın hayatını zorlaştırdığını dile getirdi.

        Gürkan, Bursa'da su fiyatlarında yaşanan sürece dikkati çekerek "Bursa'ya baktığımızda maalesef beceriksizlik ve istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez suya yüzde 25 indirim yaptılar çünkü maliyeti, hesabı bilmiyorlar. Ardından 'Pardon, bize yanlış hesap verdiler' diyerek bu kez yüzde 30 zam yaptılar. Fakat kümülatif hesaba baktığımızda bu düzenleme, vatandaşın faturasına yüzde 100'ü aşan artış olarak yansıdı. Bu şehir böyle yönetilemez." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "Sanata ihtiyaç var, asfalta gerek yok" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Gürkan,"Asfaltı olmayan yere kültür sanat götüremezsin. Bu şehir böyle bir aymazlığı hak etmiyor." ifadesini kullandı.

        - "Bu şehir doğruluğu ve şeffaflığı hak ediyor"

        Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nde personel sürecinin şeffaf yürütülmediğini iddia ederek, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının göreve gelirken "kimseyi işten çıkarmayacağız" sözü verdiğini ancak bugün binlerce çalışanı haksız yere işsiz bıraktığını ifade etti.

        Belediyede işten çıkarılma süreçlerinin kamuoyuna farklı aktarıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

        "Gerçek tablo gizleniyor. Son 1,5 yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 binin üzerinde çalışanın işine son verildiği iddiaları ile Büyükşehir ve iştiraklerine hangi özelliklerine göre kaç kişinin alındığının mutlaka ortaya net olarak açıklanması gerekmektedir. Bu şehir doğruluğu ve şeffaflığı hak ediyor."

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa'ya yaptığı son ziyaretin önemine dikkati çeken Gürkan, Kuzey Otoyolu güzergahı, Mudanya yolu düzenlemeleri, İnegöl–Yenişehir yolu, Gürsu Tren İstasyonu bağlantısı, Orhangazi kavşak düzenlemeleri ve Bursa–Ankara Hızlı Tren çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

        Gürkan, pek çok projede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "2026 yılı geldiğinde hızlı trenle Ankara'ya yolculuk yapılabilecek. Sayın Bakanımız her adımı titizlikle takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehir Hastanesi bağlantı yoluyla ilgili sürece değinen Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi sebebiyle projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralındığını bildirdi.

        Açılış konuşmasının ardından, üye çalışmaları kapsamında teşkilata en fazla üye kazandıran meclis üyelerine plaket takdim eden İl Başkanı Davut Gürkan, tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.

        Plaket töreninin ardından, teşkilat mensuplarının AK Sistem üzerinden ve sözlü olarak ilettikleri soru, öneri ve talepler, İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekilleri tarafından yanıtlandı.

        Toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il yönetimi, meclis üyeleri ve mahalle teşkilatları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe vermek istedi Balkondan giren itfaiyeci...
        Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe vermek istedi Balkondan giren itfaiyeci...
        Bursa'da son 1 hafta 5 bin 284 kişi AK Parti kadrolarına katıldı AK Parti B...
        Bursa'da son 1 hafta 5 bin 284 kişi AK Parti kadrolarına katıldı AK Parti B...
        Bursa'nın muhtarlarından oluşan koro 7 yıldır sahne alıyor
        Bursa'nın muhtarlarından oluşan koro 7 yıldır sahne alıyor
        Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı
        Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı
        Soğuk havalarda en çok görülen cilt hastalıkları
        Soğuk havalarda en çok görülen cilt hastalıkları
        Gündelik hayatlarından esinlenerek hikaye kitabı yazan ilkokul öğrencileri,...
        Gündelik hayatlarından esinlenerek hikaye kitabı yazan ilkokul öğrencileri,...