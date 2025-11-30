Bursa'da 61. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Bursa'da AK Parti 61'inci İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, son bir haftada 5 bin 284 kişinin AK Parti Bursa ailesine katılarak bu büyük yürüyüşe güç verdiğini belirtti.

AK Parti belediyeciliğinin Türkiye'nin hizmet anlayışını değiştiren güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Gürkan, ulaşımın planlanması, şehrin güvenli hale getirilmesi ve hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesinin AK Parti belediyeciliğinin temeli olduğunu aktardı.

Gürkan, bu dönem İl Danışma Meclisinin tüm ilçelerden meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Meclis üyelerimizin sorumluluğu büyük. Milletimizin sesi olmalı, duruşumuzla Cumhurbaşkanımızın çizdiği yoldan ayrılmamalıyız." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelerin yönetim anlayışını eleştiren Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin su tarifesi konusunda aldığı kararların vatandaşın hayatını zorlaştırdığını dile getirdi.

Gürkan, Bursa'da su fiyatlarında yaşanan sürece dikkati çekerek "Bursa'ya baktığımızda maalesef beceriksizlik ve istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez suya yüzde 25 indirim yaptılar çünkü maliyeti, hesabı bilmiyorlar. Ardından 'Pardon, bize yanlış hesap verdiler' diyerek bu kez yüzde 30 zam yaptılar. Fakat kümülatif hesaba baktığımızda bu düzenleme, vatandaşın faturasına yüzde 100'ü aşan artış olarak yansıdı. Bu şehir böyle yönetilemez." değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "Sanata ihtiyaç var, asfalta gerek yok" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Gürkan,"Asfaltı olmayan yere kültür sanat götüremezsin. Bu şehir böyle bir aymazlığı hak etmiyor." ifadesini kullandı. - "Bu şehir doğruluğu ve şeffaflığı hak ediyor" Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nde personel sürecinin şeffaf yürütülmediğini iddia ederek, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının göreve gelirken "kimseyi işten çıkarmayacağız" sözü verdiğini ancak bugün binlerce çalışanı haksız yere işsiz bıraktığını ifade etti.

Belediyede işten çıkarılma süreçlerinin kamuoyuna farklı aktarıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti: "Gerçek tablo gizleniyor. Son 1,5 yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 binin üzerinde çalışanın işine son verildiği iddiaları ile Büyükşehir ve iştiraklerine hangi özelliklerine göre kaç kişinin alındığının mutlaka ortaya net olarak açıklanması gerekmektedir. Bu şehir doğruluğu ve şeffaflığı hak ediyor." Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa'ya yaptığı son ziyaretin önemine dikkati çeken Gürkan, Kuzey Otoyolu güzergahı, Mudanya yolu düzenlemeleri, İnegöl–Yenişehir yolu, Gürsu Tren İstasyonu bağlantısı, Orhangazi kavşak düzenlemeleri ve Bursa–Ankara Hızlı Tren çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Gürkan, pek çok projede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "2026 yılı geldiğinde hızlı trenle Ankara'ya yolculuk yapılabilecek. Sayın Bakanımız her adımı titizlikle takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Şehir Hastanesi bağlantı yoluyla ilgili sürece değinen Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi sebebiyle projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralındığını bildirdi.