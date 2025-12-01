Habertürk
        Bursa Haberleri

        Su arıtma tesisindeki merkezde sanayicinin katı atığı da geri dönüştürülüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 2006'dan beri faaliyet gösteren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi bünyesinde geçen yıl açılan merkezde sanayicilerin katı atıkları geri dönüştürülüyor.

        Anadolu Ajansı
        01.12.2025 - 11:13
        Su arıtma tesisindeki merkezde sanayicinin katı atığı da geri dönüştürülüyor
        Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla kurulan arıtma tesisi katı atıkların geri dönüştürülmesi için de çalışıyor.

        Tesis bünyesinde sanayicilerin ambalaj atıklarını toplamak için geçen yıl aylık 400 ton kapasiteli merkez kuruldu.

        İlerleyen zamanlarda kentteki diğer firmaların da ekonomik değeri olan atıklarının toplandığı tesisin kapasitesi aylık 1500 tona çıkarıldı.

        Bir yılda yaklaşık 10 bin ton kağıt, plastik ve iplik atığı ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

        Firmaların ihtiyaçlarına yetişemeyen işletmenin kapasitesinin artırılması için proje hazırlandı.

        Gelecek yıldan itibaren aylık 3 bin ton geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

        - "Burada iktisadi bir işletmemiz var"

        Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Bursa'da çevre sorunlarının çözümüne ilişkin birçok noktada su arıtma ve çevre danışmanlığı gibi hizmetler verdiklerini söyledi.

        Tesis bünyesinde geçen yıl katı atık geri dönüşüm merkezi oluşturduklarını anlatan Aydın, işletmede birçok kişiye de istihdam sağladıklarını kaydetti.

        Aydın, 22 kişinin bu alanda istihdam edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu işin alt yapısıyla ilgili ekip, ekipman, araç gereç ne gerekiyorsa bunları aldık. İçinde bulunduğumuz alan toplam 11 bin metrekare, bunun 3 bin metrekaresi kapalı alan. Bursa'mızda, belki de Türkiye'de bu ölçekte çok örnek bir tesis. Burada ortaklarımıza bu hizmeti veriyoruz. Ekonomik değerlerine göre ambalaj atıklarını satın alıyoruz."

        Kentte birçok sanayiciye hizmet verdiklerini vurgulayan Aydın, "Tesisi kurduğumuz yıl aylık 400 ton kapasitemiz mevcuttu. Bugün geldiğimiz noktada aylık 1500 tona ulaştık. 2026'da bu kapasiteyi aylık 3 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu sağlayabileceğimizi öngörüyoruz, yatırımlarımızı da zaten bunu karşılayacak şekilde devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Aydın, 85 sanayici ortaklarının ambalaj atığını aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunun dışında diğer OSB'lerden 15 civarında bir sanayi kuruluşunun ambalaj atığını alıyoruz. Bize göre fevkalade iyi gidiyor. Önümüzdeki süreçte yaptığımız değerlendirmelerde, sanayi kuruluşlarımızın iş potansiyeli arttığından bu yapıyla ortaklarımıza bu hizmeti vermekte zorlanacağımızı öngörüyoruz. Şu anda ikinci yatırım planımızı yaptık, gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Öyle zannediyorum ki 2026 yılında bugünkü tesisimizin daha gelişmişini, birtakım ilave ekipmanlarla yatırımını yaparak, ortaklarımıza daha hızlı, daha ekonomik, daha güçlü hizmet vermeye devam edeceğiz."

