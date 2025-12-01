Habertürk
        Bursa'da trafoda meydana gelen patlama hasara yol açtı

        Bursa'da trafoda meydana gelen patlama hasara yol açtı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

        Giriş: 01.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:37
        Bursa'da trafoda meydana gelen patlama hasara yol açtı
        Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

        Cerrah Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi D-200 kara yolu yakınlarında bir işletmenin girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama sonrası yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir minibüs, iş yerinin reklam tabelası ve bina giriş kapısı zarar gördü.

        Patlamanın nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

