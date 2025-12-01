Habertürk
        Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışması 4 gündür sürüyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması 4 gündür devam ediyor.

        Giriş: 01.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:41
        Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışması 4 gündür sürüyor
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışması 4 gündür devam ediyor.

        İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'ndeki evinden 28 Kasım Cuma günü ayrılan ve tekrar dönmeyen Mustafa Abi'yi arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD koordinesinde devam eden çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi, arama köpekleri ve termal dronlar destek veriyor.

        Nilüfer Çayı'nda da botlarla arama yapan ekipler, bazı noktalara dalış gerçekleştiriyor.

        Abi'nin eşi Ayla Abi, gazetecilere, eşinin ot toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını anlattı.

        Eşinin daha önce de üç kez kaybolduğunu belirten Ayla Abi, "Sinir hastasıydı, tedavisinde antidepresan ilaçlar kullanıyordu. Tarlada uyumayı severdi ve uzun yürüyüşler yapmaya alışkındı. " dedi.

        Mustafa Abi'nin oğlu Emir Abi ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, herkesin canla başla babasının bulunması için çalıştığını dile getirdi.

        Torunu Emre Abi de dedesinin akşama kadar dönmeyince durumu jandarmaya bildirdiklerini ve tez zamanda bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.

        

