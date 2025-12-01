Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 18:27 Güncelleme: 01.12.2025 - 18:27
        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

        Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirine ateş etti.

        Kavgada 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

