Bursa'da kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı

Kavgada 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

