        Bursa Haberleri

        Otonom robotla Avrupa üçüncüsü olan meslek liseliler gözünü zirveye dikti

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da, tasarladıkları çizgi izleyen robotla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası "Robo Challenge" yarışmasında kendi kategorilerinde üçüncü olan meslek lisesi öğrencileri, birincilik hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:05
        Otonom robotla Avrupa üçüncüsü olan meslek liseliler gözünü zirveye dikti
        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da, tasarladıkları çizgi izleyen robotla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası "Robo Challenge" yarışmasında kendi kategorilerinde üçüncü olan meslek lisesi öğrencileri, birincilik hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saadet İğrek Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında geçen yıl, robot tasarlayıp geliştirmeye yönelik, bu konuda yetenekli ve istekli 3 öğrenciden oluşan AROTEK takımı kuruldu.

        Alan öğretmenleri Önder Özay, Muharrem Zümre, Nasuh Erdoğu ve alan şefi Coşkun Sabuncu'nun öncülüğünde oluşturulan takım, "çizgi izleyen otonom robot" üzerinde yaklaşık 2 ay çalışma yürüttü.

        Çalışma sonucu üretilen "ARO-1" isimli robot, yurt içinde katıldığı çeşitli yarışmalarda çok sayıda derece elde etti.

        Bükreş'te 1 Kasım'da düzenlenen "Robo Challenge" yarışmasına katılan öğrenciler, 30 ülkeden 1171 robotun piste çıktığı yarışmada "çizgi izleyen" kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

        Robotu geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve Çekya'da düzenlenecek yarışmalardan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

        - "Önümüzde birçok yarışma var, hepsinde iddialıyız"

        AROTEK takımı öğrencilerinden Ömer Faruk Gökalp, AA muhabirine, 6 ayda tasarlanabilecek robotu, yoğun çalışma temposuyla 2 ayda ürettiklerini söyledi.

        Romanya'daki yarışmada tecrübe edindiklerini belirten Gökalp, "Meksika ve Tayland'ın ardından üçüncü olduk. Ortam çok değişikti. Tasarladığımız robotla dünya çapında yarıştık. Önümüzde birçok yarışma var. Hepsine katılacağız ve çok da iddialıyız. Hepsinde ilk 3 dereceyi alacak kapasitemiz var. Birincilik hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Burak Bilal Çalışkan da kazandıkları başarının gurur verici olduğunu anlattı.

        Kürsüye çıktıklarında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla duygulandığını dile getiren Çalışkan, "Gelecek yıl Romanya'da düzenlenecek 'Robo Challenge' yarışmasına tekrar katılmayı ve bu sefer birinciliği hedefliyoruz. Eksiklerimizi gördük, çalışmalara şimdiden başladık. Seneye birincilikle dönmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alan öğretmeni Önder Özay ise uluslararası yarışmalara katılmak için ekibinin 6 ay önceden çalışmalara başladığını kaydetti.

        Özay, 30 ülkeden katılımın olduğu yarışmada derece elde ettikleri için mutluluk duyduklarını anlatarak, "Artık durmak yok yola devam diyoruz. Neler yapabileceğimizi gördük. Gelecek yıl ayrıca Çekya'nın Pilsen kentindeki 'Robo Vehicle' robot yarışmasına katılacağız. Bu yarışmadan birincilikle dönmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alan şefi Coşkun Sabuncu da güçlü eğitim kadrolarıyla güncel teknolojik gelişimlere uygun eğitim verdiklerini, yapay zeka, endüstri 4.0 gibi yatırımlarla öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel ve sosyal gelişimlerini önemsediklerini vurguladı.

