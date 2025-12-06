Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:27
        Bursa'da tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tur otobüsünün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi'nde 16 ZP 119 plakalı tur otobüsü park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

        Rampada geri hareket eden otobüs önce park halindeki 16 ANZ 152 plakalı otomobile, ardından yol kenarındaki manava çarparak durdu.

        Otobüsün çarptığı otomobil ve manavda hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

