        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları" toplantısı düzenlendi

        Bursa'da Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneğinin (RUMELİSİAD) ev sahipliğinde "Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:20 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:20
        Bursa'da "Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları" toplantısı düzenlendi
        Bursa'da Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneğinin (RUMELİSİAD) ev sahipliğinde "Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

        RUMELİSİAD Akademi'deki etkinlikte konuşan Kuzey Makedonya'nın Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, ilk toplantının Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlendiğini hatırlattı.

        Bedzeti, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın gözde ülkelerinden olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Makedonya'da yatırım teşvikleri çok yoğun bir şekilde devlet tarafından destekleniyor ve aynı zamanda Bursa'dan bir yatırımcımız var. Fabrikanın önümüzdeki yıl açılışını yapacağız. Yaklaşık 25+25 milyon avroluk iki kısımdan oluşan bir yatırım yapıyor arkadaşımız. Şimdi de onun devamında inşallah farklı yatırımcıları o yöne çekmiş, desteklemiş oluruz." diye konuştu.

        Kuzey Makedonya'da serbest bölge ile iç kısımda yapılan yatırımlarda vergi anlamında farklılıklar bulunduğunu belirten Bedzeti, şöyle devam etti:

        "Serbest bölgede yapılan yatırımların yüzde 50’sini devlet teşvik olarak iade ediyor. Arazi anlamında baktığımız zaman da çeşitli avantajlar var. Özellikle serbest bölgelerde araziler 99 yıllık kiralama yoluyla veriliyor. Daha sonra satın alma imkanı da var. İş fırsatları açısından özellikle tekstil, makine, otomotiv, dijital sektörleri ön plana çıkıyor. Sağlık da çok hızlı büyüyen sektörler arasında. Özellikle enerji anlamında ciddi açıklar mevcut. İnşallah kısmet olursa iyi yatırımcıları Kuzey Makedonya'yla buluşturmak isteriz."

        Bedzeti, bu sektörlerin yanı sıra gıda alanında da çok büyük iş fırsatları olduğunun altını çizerek, Kuzey Makedonya'nın Avrupa ülkelerine gıda ihracatı yapan ülkelerden biri olduğunu aktardı.

        Özellikle doğu kısmında çok geniş verimli arazilerin bulunduğunu dile getiren Bedzeti, "Bunlara önemli bir iş fırsatı olarak bakmak gerekir. Özellikle bilişim teknolojisi üzerinden ciddi yatırım yapan firmalar var. Kuzey Makedonya'da eğitim gören gençlerimizin arasında neredeyse 5-6 dil bileni var. Kuzey Makedonya uluslararası limanlara yakınlığı bakımından da avantaj sağlıyor."

        RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve diğer ilgililerin katıldığı program, Bedzeti'nin Kuzey Makedonya Yatırım ve İhracat Tanıtım Ajansı'nın verilerinden derlediği verilere ilişkin yaptığı sunumun ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

