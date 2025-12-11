Bursa'da kaza sonrası polisten kaçan sürücü, başka otomobile aracıyla çarptıktan sonra yakalandı

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak'ta aracıyla park halinde olan başka bir otomobile çarptı.

Bu sırada olay yeri yakınlarında olan polis, Miraç Y'yi yakalamak için harekete geçti.

İnegöl ilçesinde iddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen Miraç Y. (18), 16 AJH 430 plakalı otomobille 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.