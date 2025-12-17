Bursa'da ihtiyaç sahibi 305 aileye soba yardımı yapıldı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (BESOB) bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisat, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından, kış şartlarında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla soba dağıtıldı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen kampanya kapsamında, oda üyesi 21 firmanın bağışladığı 305 soba, Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Orhaneli Belediyeleri ile Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, bu projenin esnaf teşkilatlarının sorumluluk projelerinden olduğunu söyledi.

Bilgit, ahilik geleneğinde dayanışma ve yardımlaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.

Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisat, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Başkanı Bedri Gülşen, bu kampanyaların hız kesmeden devam edeceğine inandığını dile getirerek, bu kampanyaya katkıda bulunan tüm imalatçılara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da böyle bir programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir kent böyle yükselecek, böyle dayanışma ve birlik beraberlik içinde büyüyecek. Yaralarımızı böyle saracağız. Bu manada çok önemli bir iş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah hayrınızı kabul ve daim eylesin." diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, emeği geçenlere teşekkür ederek, Nilüfer Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hayırlı ve bereketli bir iş için bir araya gelindiğini söyledi.

Ahilik geleneğinin 21 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Pazar payları gittikçe düşüyor olmasına rağmen her yıl bu güzelliği, iyiliği yapıyorlar. Havaların soğuduğu bu kış aylarında birer sıcak yuva olmak adına ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerini esirgemiyorlar. Rabbim işlerini güçlerini bereketlendirsin inşallah. Onlara daha çok versin, onlar da daha çok paylaşsınlar diye temenni ediyorum. Bu yıl 305 soba inşallah Bursa'daki 305 aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturmuş olacak. Ben hepsine teşekkür ediyor, bol kazanç diliyorum."