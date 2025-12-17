Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi" açılacak

        Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi", 22 Aralık'ta açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:47
        Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi" açılacak
        Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında, Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi ile Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından Doç. Dr. Serdar Kipdemir'in kişisel kaligrafi sergisi, sanatseverlerle buluşturulacak.

        Küratörlüğünü Gizem Güler'in üstlendiği sergide, aile temasının duygusal, kültürel ve estetik boyutlarını el yazısının ifade gücüyle görünür kılan eserler yer alıyor.

        Sergi, aile kavramının tarihsel sürekliliğini, dayanışma kültürünü ve bireysel hafızadaki yerini, kaligrafik yorumlarla ele alırken, ziyaretçilerine aile olma halinin geçmişten geleceğe uzanan anlamlarını yeniden düşündürtüyor.

        Mudanya Üniversitesi'ndeki sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

