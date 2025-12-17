Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi" açılacak
Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi", 22 Aralık'ta açılacak.
Bursa'da "Kalemin Gönül Sesi - 2025 Aile Yılı Kişisel Kaligrafi Sergisi", 22 Aralık'ta açılacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı Etkinlikleri kapsamında, Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi ile Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından Doç. Dr. Serdar Kipdemir'in kişisel kaligrafi sergisi, sanatseverlerle buluşturulacak.
Küratörlüğünü Gizem Güler'in üstlendiği sergide, aile temasının duygusal, kültürel ve estetik boyutlarını el yazısının ifade gücüyle görünür kılan eserler yer alıyor.
Sergi, aile kavramının tarihsel sürekliliğini, dayanışma kültürünü ve bireysel hafızadaki yerini, kaligrafik yorumlarla ele alırken, ziyaretçilerine aile olma halinin geçmişten geleceğe uzanan anlamlarını yeniden düşündürtüyor.
Mudanya Üniversitesi'ndeki sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.