        Bursa Haberleri

        İmam hatip öğrencileri Hazreti Muhammed sevgisini konserle dile getirecek

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde, yaklaşık 200 öğrenciden oluşan orkestra ve koro, Hazreti Muhammed'e olan sevgiyi konserle aktaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:18
        İmam hatip öğrencileri Hazreti Muhammed sevgisini konserle dile getirecek
        Piyano, bağlama, gitar, ney, yan flüt, keman, bateri, elektro gitar, kalimba, ksilafon, akordiyon, metalofon ve ukulele gibi çalgı aletlerinin bulunduğu Sitare Çocuk Korosu ve Orkestrası, 6 farklı imam hatip lisesi ve ortaokulundan 200 öğrenciyle 20 Aralık saat 16.30'da Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde vereceği "Çok Seviyoruz" konseri için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Müzik öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrencilerin vereceği konser ve burada kurulacak hayır çarşısından elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Nilüfer İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Mustafa Akan, AA muhabirine, etkinliğin BİHMED öncülüğünde yapıldığını, konserin çalışmalarına yaz aylarında başladıklarını söyledi.

        Hazreti Muhammed'e olan sevgiyi konserle aktaracaklarını belirten Akan, "Hazreti Muhammed'i anabileceğimiz, ona olan muhabbetimizi anlatabileceğimiz bir etkinlik içinde olmaya gayret ettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle gönülden ve içtenlikle çok güzel bir ekip oluşturduk." dedi.

        Akan, gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sevgili Peygamber'imizi 20 Aralık Cumartesi günü, Sitare Çocuk Korosu ve Orkestrası olarak hep birlikte anacağız. Çocuklarımız farklı okullardan. Dersleri biter bitmez hemen Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki çalışmalara katılıyorlar. Bu anlamda çocuklarımız da velilerimiz de çok büyük gayret gösteriyorlar."

        - "Peygamber Efendimizin sevgisini içtenlikle hissedebileceğimiz eserler seslendirilecek"

        Öğrencilerden Esma Güneş de konserin hazırlıklarına temmuzda başladıklarını hatırlattı.

        Bu konseri vermeye bir karikatür dergisinin yayınladığı alaycı karikatürün gündeme gelmesiyle karar verdiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

        "Onlar sevgisizlik ve saygısızlıklarını bir şekilde dile getirebiliyorlardı ama biz kendi Peygamber Efendimize ve dinimize olan sevgimizi, saygımızı yeterince dile getirebiliyor muyduk? Bu soru üzerine Bursa'daki imam hatipli arkadaşlarımızla böyle bir proje ortaya çıkardık, herkesi bekliyoruz. Peygamber Efendimizin sevgisini içtenlikle hissedebileceğimiz eserler seslendirilecek. Çok kalabalık bir ekiple çalışıyoruz, yaklaşık 200 kişilik bir ekip var. Orkestra şefimiz Mustafa hocamızın da desteğiyle çalışmalarımız çok güzel şekilde ilerliyor."

        Öğrencilerden Süveyda Sultan Özkul ise niyetlerinin peygamber sevgisini ön plana çıkarmak olduğunu anlatarak, "Sanatımızla, küçük bir çocuğun bakışıyla kalplere dokunan kaliteli bir iş ortaya koyabilmek, aynı zamanda bunun başka güzelliklere vesile olmasını amaçlıyoruz. Biz burada 3 aylardan önce ailecek toplanıp Peygamber Efendimizi anacağız hem de çocuklarla aylardır yaptığımız el emeği ürünlerimizi hayır çarşımızda satıp, konserden de elde edilen gelirleri de mazlum çocuklara bağışlayacağız." ifadesini kullandı.

