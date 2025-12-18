Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü'den okul ziyareti

        Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü beraberindeki heyetle birlikte Gülözü Mahallesini ve Gülözü İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü'den okul ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü beraberindeki heyetle birlikte Gülözü Mahallesini ve Gülözü İlkokulunu ziyaret etti.

        Mahalle sakinleri ve vatandaşlar görüştükten sonra okula geçen Kaymakam Kömürcü, okul öğretmeni ile bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis etkili oldu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis etkili oldu
        Bursa'da emanet ettiği aracı, kurşunlandığını görünce şok geçirdi
        Bursa'da emanet ettiği aracı, kurşunlandığını görünce şok geçirdi
        Arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, kurşunlanmış halde buldu
        Arkadaşına kullanması için verdiği otomobilini, kurşunlanmış halde buldu
        Bursa'da temiz hava seferberliği
        Bursa'da temiz hava seferberliği
        BUÜ Sosyal Bilimler MYO, özel sektörle bağlarını güçlendirecek
        BUÜ Sosyal Bilimler MYO, özel sektörle bağlarını güçlendirecek
        Nilüfer Belediyesi Spor Manifestosu'nu açıkladı
        Nilüfer Belediyesi Spor Manifestosu'nu açıkladı