Bursa'da bir evde yangın çıktı

Akvaryum içindeki balıklar ekipler tarafından ikamet dışındaki uygun bir alana taşındı.

​Dumanla kaplı mutfak bölümüne ulaşan ekipler, yangının çıkış noktası olan akvaryum düzeneğine müdahale etti.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

Mütareke Mahallesi Şükrü Çavuş 15. Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin mutfak bölümünde yer alan akvaryumun elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.

