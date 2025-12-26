Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir evde yangın çıktı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:32
        Bursa'da bir evde yangın çıktı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mütareke Mahallesi Şükrü Çavuş 15. Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin mutfak bölümünde yer alan akvaryumun elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.

        Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

        Binaya ulaşan itfaiye ekipleri, ikamet sahiplerinin dışarıda olması nedeniyle çelik kapıyı kırarak içeri girdi.

        ​Dumanla kaplı mutfak bölümüne ulaşan ekipler, yangının çıkış noktası olan akvaryum düzeneğine müdahale etti.

        Akvaryum içindeki balıklar ekipler tarafından ikamet dışındaki uygun bir alana taşındı.

        ​İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

