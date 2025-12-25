Habertürk
        Bursa Haberleri

        BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:36
        BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

