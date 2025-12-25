Bursa ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve lokum ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de Regaip Kandili, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi.

Akşam namazının ardından camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahileri dinledi. İl Müftülüğü görevlilerince verilen vaazda gecenin önemine değinilerek dualar edildi.

Yatsı namazının ardından sona eren programda, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de Ebubekir Camisi'nde ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Regaip Kandili idrak edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. - Çanakkale Çanakkaleliler, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa ve Şehitler camileri ile Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gülsuyu ikramlarında bulunuldu. - Kütahya Kütahya'da da Regaip Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kütahya İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi. Bal, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Mübarek gün ve gecelerin, toplum ve ümmet olarak yeniden dirilişe katkı sağlayacak bir heyecanı da beraberinde getirdiğini dile getiren Bal, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan katliamlara dikkati çekti.